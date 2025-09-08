«Трактор» проиграл «Барысу» со счетом 3:4

Хоккейный клуб «Трактор» потерпел поражение в матче с «Барысом» из Казахстана. Счет второй игры челябинской команды в новом сезоне КХЛ составил 3:4 в пользу противника.

Матч состоялся 7 сентября в Астане. В составе «Трактора» шайбы забили Джош Ливо, Михаил Горюнов-Рольгизер и Пьеррик Дюбе. Из «Барыса» отметились Ансар Шайхмедденов, Кирилл Савицкий и Тайс Томпсон, оформивший дубль.

Регулярный чемпионат КХЛ стартовал 5 сентября. В этот день «Трактор» сыграл с «Локомотивом» в Ярославле, проиграв со счетом 1:2. На следующем матче 9 сентября челябинская команда будет соревноваться с «Нефтехимиком» (Нижнекамск).

В настоящий момент «Трактор» находится на четвертом месте Восточной конференции.

Ольга Воробьева