ГУФСИН опубликовало новые приметы сбежавших из СИЗО Екатеринбурга преступников
ГУФСИН по Свердловской области опубликовало обновленные ориентировки сбежавших из СИЗО Екатеринбурга осужденных. Напомним, обвиняемые в подготовке к теракту 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов) сбежали из изолятора 1 сентября, и их до сих пор не поймали.
Согласно новым данным, сбежавшие могут быть одеты в короткий дутый пуховик фирмы Adidas черного цвета, шерстяную кофту светлого цвета, резиновые сапоги и спортивные кроссовки. Как сообщалось ранее, возможные места укрытия — садоводческие товарищества на территории города и области. По данным МВД РФ, оба осужденных находятся в федеральном розыске. За информацию об осужденных представители ГУФСИН пообещали денежное вознаграждение.
