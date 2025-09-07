ГУФСИН опубликовало новые приметы сбежавших из СИЗО Екатеринбурга преступников

ГУФСИН по Свердловской области опубликовало обновленные ориентировки сбежавших из СИЗО Екатеринбурга осужденных. Напомним, обвиняемые в подготовке к теракту 24-летние Иван Корюков и Александр Черепанов (внесены в список террористов и экстремистов) сбежали из изолятора 1 сентября, и их до сих пор не поймали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Следующая фотография 1 / 2 Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал» Фото: telegram-канал «Антитеррор Урал»

Согласно новым данным, сбежавшие могут быть одеты в короткий дутый пуховик фирмы Adidas черного цвета, шерстяную кофту светлого цвета, резиновые сапоги и спортивные кроссовки. Как сообщалось ранее, возможные места укрытия — садоводческие товарищества на территории города и области. По данным МВД РФ, оба осужденных находятся в федеральном розыске. За информацию об осужденных представители ГУФСИН пообещали денежное вознаграждение.

Подробнее о сбежавших и о том, как их ищут — в материале «Ъ-Урал».