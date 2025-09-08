Новой станцией новосибирского метро за сутки воспользовалось 17 тыс. пассажиров

Новая станция новосибирского метрополитена «Спортивная» 7 сентября впервые приняла болельщиков хоккейной «Сибири» до и после матча. В результате за день через станцию прошло около 17 тыс. пассажиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«После окончания матча за 40 минут увезли болельщиков — почти 5 тыс. человек. Для этого метро выпустило три резервных поезда и сократило интервалы движения до трех минут вместо обычных шести–семи»,— рассказал мэр Максим Кудрявцев об организации движения.

Как писал «Ъ-Сибирь», 7 сентября новосибирская команда принимала хабаровский «Амур». Согласно протоколу матча, на нем присутствовало 11,5 тыс. зрителей.

Первая за последние 13 лет станция новосибирского метрополитена была открыта 5 сентября.

Валерий Лавский