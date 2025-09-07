«Сибирь» с поражения от «Амура» начала чемпионат КХЛ

Хоккейная «Сибирь» начала сезон с поражения 0:2 от хабаровского «Амура». Счет во встрече, которая проходила на «Сибирь-Арене» и собрала почти 11,5 тыс. болельщиков, на 28 мин. открыл Сергей Дубакин. На 55 минуте Олег Ли удвоил преимущество хабаровчан. За 48 секунд до финальной сирены «Сибирь» заменила вратаря на шестого полевого игрока, однако это не помогло.

Следующий домашний матч «Сибирь» проведет 12 сентября с «Адмиралом» из Владивостока.

Как писал «Ъ-Сибирь», выход в плей-офф является обязательным для новосибирской «Сибири» в сезоне 2025/2026. Об этом заявил на предсезонной встрече с командой губернатор Андрей Травников, возглавляющий попечительский совет клуба.

Илья Николаев