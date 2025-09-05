В Новосибирске запущена станция метро «Спортивная»

В Новосибирске 5 сентября введена в эксплуатацию станция метро «Спортивная». Открытие первой за последние 13 лет станции метро в городе неоднократно переносилось. Изначально ее запуск в эксплуатацию был намечен на 1 сентября 2022 года, но сроки не раз сдвигались.

В мэрии ранее сообщали, что изменения связаны с заменой оборудования и последующей доработкой проектной документации. В начале июля 2024-го была озвучена новая дата — до декабря 2025-го. Строительство станции началось в 2019 году, стоимость проекта оценивалась в 3 млрд руб., итоговый объем инвестиций составил 3,78 млрд руб.

В августе прошлого года заказчик «МетроМир» в одностороннем порядке расторг договор с подрядной организацией «Спецтрансстрой», работавшей на объекте. В обосновании решения указывалось, что компания сорвала сроки ввода объекта в эксплуатацию.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале этой недели стало известно, что Ростехнадзор выдал положительное заключение по вводу станции в эксплуатацию.

Александра Стрелкова