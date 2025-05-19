Пенсионерке дали 5 лет колонии за похищение 112 млн руб. у Олега Митволя

Железнодорожный районный суд Красноярска приговорил к пяти годам колонии общего режима жительницу Ярославской области Елену Магомедселимову. Она похитила 112 млн руб. со счета бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Женщину признали виновной в крупной краже и приготовлении к мошенничеству, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Красноярского края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

Как установил суд, в 2022 году четверо злоумышленников оформили на Магомедселимову поддельные документы от имени Олега Митволя. Согласно им, ей поручили совершать сделки с резиденцией мужчины в ОАЭ и распоряжаться его счетами в банке. В 2023 году пенсионерка прилетела в Дубай, где сняла со счета экс-замглавы 5,4 млн дирхамов (112 млн руб.) Она также обратилась в местный земельный комитет для продажи резиденции Митволя. Стоимость сделки оценивалась в 245 млн руб. После этого Магомедселимова улетела в Москву, ее задержали при попытке вернуться в Дубай.

Осужденная вину не признала. Магомедселимова утверждает, что снять деньги попросила дочь Митволя, и ей обещали заплатить 7 млн руб. Однако дочь потерпевшего опровергла это заявление.

Следствие против ее сообщников, включая сына пенсионерки, приостановили, так как они все заключили контракт с Минобороны. Один из преступников погиб. Сам Олег Митволь приговорен к 4,5 годам колонии за мошенничество при строительстве метро в Красноярске.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Олега Митволя оставили без дирхамов».

Никита Черненко