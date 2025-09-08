Валютные резервы Китая в августе выросли на 0,91%

Государственное управление валютного контроля (ГУВК) КНР отчиталось о состоянии валютных резервов. На конец августа их объем составил $3 трлн 322 млрд, что на $29,9 млрд (на 0,91%) больше показателя на конец июля, сообщает агентство «Синьхуа».

ГУВК обосновало увеличение объема резервов колебаниями валютных курсов и изменениями цен на активы. Ведомство пояснило, что в августе индекс доллара США снизился, а мировые цены на финансовые активы росли под влиянием таких факторов, как макроэкономические данные, денежно-кредитная политика и ожидания ведущих экономик мира.

В сообщении указано, что экономика Китая показывает высокую устойчивость и большой потенциал. В долгосрочной перспективе благоприятные условия и основные тенденции не изменились, что способствует стабилизации валютных резервов.

Ранее ГУВК КНР констатировало сокращение валютных резервов в июле к июню на $25,2 млрд (на 0,76%), — до $3 трлн 292,2 млрд.

Эрнест Филипповский, Хабаровск