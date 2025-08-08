Валютные резервы Китая в июле сократились на 0,76%

Государственное управление валютного контроля (ГУВК) КНР отчиталось о состоянии валютных резервов. На конец июля их объем составил $3 трлн 292,2 млрд, что на $25,2 млрд (на 0,76%) меньше показателя предыдущего месяца, сообщает Синьхуа.

ГУВК обосновало сокращение колебаниями валютных курсов и изменениями цен на активы. Ведомство пояснило, что в июле индекс доллара США вырос, а мировые цены на финансовые активы демонстрировали смешанные колебания под влиянием таких факторов, как макроэкономические данные, денежно-кредитная политика и ожидания ведущих экономик мира.

Также в сообщении отмечается, что экономика Китая показывает высокую устойчивость и большой потенциал. В долгосрочной перспективе благоприятные условия и основные тенденции не изменились, что способствует стабилизации валютных резервов.

Эрнест Филипповский, Хабаровск