Шахматистка Горячкина обыграла немца Колларса в четвертом туре Grand Swiss

В Самарканде завершился четвертый раунд открытого турнира ФИДЕ Grand Swiss. Гроссмейстер и трехкратная чемпионка России Александра Горячкина, одна из двух женщин, выступающих в открытом турнире, белыми обыграла немецкого гроссмейстера и чемпиона Германии Дмитрия Колларса. Это была единственная победа россиян в турнире за игровой день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Горячкина

Фото: Maria Emelianova / FIDE Александра Горячкина

Фото: Maria Emelianova / FIDE

В партии была разыграна атака Нежметдинова-Россолимо в сицилианской защите. Игра завершилась на 45-м ходу.

Среди российских шахматистов в открытом турнире сегодня также выступали Ян Непомнящий, Александр Грищук, Иван Землянский, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Володар Мурзин, Максим Матлаков, Даниил Дубов и Андрей Есипенко. Господин Наер проиграл американскому шахматисту Григорию Опарину, остальные сыграли вничью.

В женском турнире российская шахматистка Екатерина Лагно белыми фигурами обыграла китаянку Сун Юйсинь, Лея Гарифуллина белыми обыграла представительницу Армении Лилит Мкртчян. Полина Шувалова черными сыграла вничью с представительницей Нидерландов Элин Руберс. Партия Анны Шухман и израильтянки Марсель Эфроимски закончилась вничью, Ольга Гиря белыми фигурами также сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана. Валентина Гунина черными проиграла казахстанской шахматистке Елназ Калиахмет.

Призовой фонд открытого турнира составляет $625 тыс., из которых чемпион получит $90 тыс. Призовой фонд у женщин составляет $230 тыс. Игроки, занявшие первое и второе места, получат места в турнире претендентов. Соревнования продлятся до 15 сентября.

Подробнее — в материале «Ъ» «Grand Swiss предпоследнего шанса».