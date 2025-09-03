Grand Swiss предпоследнего шанса

В Самарканде стартует событие, входящее в число самых важных и любопытных в нынешнем шахматном сезоне. Grand Swiss — это огромное по масштабу, если измерять его количеством участников, соревнование, на кону в котором стоят по две путевки на Кандидатские турниры, определяющие претендента и претендентку на титул чемпиона мира. Его традиционной особенностью является высокая вероятность очень неожиданных результатов. Эта специфика может очень пригодиться представителям России, особенно мужчинам. Для них Grand Swiss — один из немногих шансов пробиться на Кандидатский турнир.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахматист Ян Непомнящий

Фото: Vladislav Vodnev / Reuters Шахматист Ян Непомнящий

Фото: Vladislav Vodnev / Reuters

Начинающееся 4 сентября в Самарканде соревнование — это на самом деле одна из самых смелых новаций Международной шахматной федерации в нынешнем веке. Швейцарская система, по которой оно проводится, известна давным-давно и даже прибрела такую популярность, что ее с удовольствием перенял Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), чтобы реформировать свою Лигу чемпионов. Суть в том, что спортсмен по ходу турнира играет не со всеми соперниками, а с ограниченным их набором, определяемым жребием и местом в текущей классификации перед очередным туром. И у всех набор, понятно, получается разным — у кого-то попроще, у кого-то посложнее. Зато это позволяет добиться компактности расписания при большом количестве участников, в случае с Grand Swiss — просто огромным: в Самарканде их более 100 у мужчин и более 50 у женщин.

«Швейцарка» долго считалась форматом, подходящим скорее для мероприятий уровнем пониже — таких, в которых массовость и демократичность важнее элитарности и гарантий абсолютно равных условий.

Но на излете прошлого десятилетия FIDE, корректируя систему чемпионского цикла, включила в него и Grand Swiss: в дебютном в 2019 году состязались исключительно мужчины, в 2021-м подключилиcь женщины. При этом турнир получил серьезный «удельный вес» в цикле.

Венчает его матч за титул чемпиона мира. А оппонент обладателя звания, от отбора освобожденного, определяется в Кандидатском турнире, в котором борются за претендентский статус по восемь шахматистов и шахматисток. Добираются до него разными путями. Но на Grand Swiss выделено аж две путевки, четверть от общего числа. И они довольно часто — такова специфика формата — достаются шахматистам, не относящимся к фаворитам.

Раньше основным поставщиком неожиданностей в шахматах считался Кубок мира по нокаут-системе. Но Grand Swiss за свою короткую историю уже успел доказать, что ничуть в этом смысле не уступает состязанию с play-off, в котором и одна случайная осечка запросто может оказаться роковой — исправить не успеваешь. Через «швейцарку» в Кандидатские турниры постоянно пробивался кто-то из скромно котировавшихся игроков, который вроде бы и мечтать не мог о драке за претендентский ранг,— то сходящий китайский ветеран Ван Хао, то молодые, еще не проявившие себя на топ-уровне россиянин Кирилл Алексеенко и индийская шахматистка Рамешбабу Вайшали.

Для тех, кто переживает за российские мужские шахматы, эта информация чрезвычайно актуальна. Дело в том, что они впервые столкнулись с реальной угрозой вообще не быть представленными в Кандидатском турнире.

На самом деле из восьми вакансий пока заполнена лишь одна-единственная. Ее занял американец Фабиано Каруана как лучший по набранным очкам в зачет серии FIDE Circuit за 2024 год — она учитывает результаты шахматистов в различных турнирах. Но некоторые из слотов россиянам явно уже не достанутся. Например, никого из них нет и близко к авангарду FIDE Circiut в 2025 году, который с отрывом возглавляет индиец Рамешбабу Прагнанандха. Трудно предположить, и что кто-то из российских шахматистов может оказаться лидером по среднему рейтингу в период с августа 2025 года по январь 2026-го. В свежей классификации FIDE первым среди них идет Ян Непомнящий, безусловный фронтмен отечественной школы в этом десятилетии, дважды игравший в матчах за чемпионский титул, но оба раза уступивший в них — норвежцу Магнусу Карлсену и китайцу Дин Лижэню. Непомнящий только 15-й.

Остаются лишь Кубок мира на Гоа, открывающийся в конце октября, с его тремя путевками и самаркандский Grand Swiss, который выглядит благоприятной для прорыва кого-то из российских игроков — того же Непомнящего, Андрея Есипенко, Александра Грищука или Владислава Артемьева — площадкой хотя бы из-за состава. Он недосчитался сразу нескольких громких имен. В Самарканде по разным причинам не будет ни Магнуса Карлсена, уже не интересующегося битвой за чемпионское звание, ни идущего следом за ним в иерархии FIDE американца Хикару Накамуры, прохладно относящего к классическому контролю, ни Динь Лижэня с еще одним гроссмейстером из США Уэсли Со, ни поляка Яна-Кшиштофа Дуды. А прибывший в Узбекистан чемпион мира индиец Гукеш Доммараджу освобожден от отбора и, если победит или займет второе место, освободит путевку для того, кто позади.

У женщин все немножко иначе. У них чемпионский цикл уже близок к завершению. Владелиц нашли пять путевок, и в перечне тех, кто их добыл, присутствует россиянка — финишировавшая второй в серии Гран-при Александра Горячкина, компанию которой пока составляют китаянки Чжу Цзиньэр с Тань Чжунъи и индийские шахматистки Дивья Дешмукх с Хампи Конеру. Вакансий, таким образом, три, и у некоторых российских шахматисток есть неплохие перспективы к Горячкиной присоединиться. Прежде всего речь идет об опытной Екатерине Лагно. Она среди фаворитов Grand Swiss и лидеров FIDE Women’s Events — это аналог мужской серии FIDE Circuit. А самаркандские достижения идут и в ее зачет.

Алексей Доспехов