Комика-иноагента Слепакова оштрафовали на 60 тыс. руб. за просрочку уплаты штрафа

Суд в Москве назначил штраф комедийному актеру и сценаристу Семену Слепакову (объявлен в РФ иноагентом) в размере 60 тыс. руб. за просрочку предыдущего штрафа, который он получил из-за отсутствия маркировки иноагента в публикациях в интернете. Об этом сообщает «РИА Новости».

Семен Слепаков (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Семен Слепаков (объявлен в РФ иноагентом)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Из материалов дела следует, что артист еще в январе 2024 года сделал публикацию в Telegram-канале и не пропоставил в ней маркировку. Суд известил комедианта о дате и месте рассмотрения дела, но тот не пришел на заседание. В марте сообщалось, что Мосгорсуд отклонил просьбу комика отменить или снизить штраф в размере 30 тыс.