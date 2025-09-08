«Ростовводоканал» и Станислав Светлицкий

АО «Ростовводоканал» зарегистрировано в августе 2005 года на базе МУП ПО «Водоканал». Одно из крупнейших коммунальных предприятий юга России. Оказывает услуги холодного водоснабжения и водоотведения жителям Ростова-на-Дону, Батайска, населенных пунктов Аксайского, Азовского и Мясниковского районов Ростовской области. Для этих целей из реки Дон компания отбирает до 500 тыс. куб. м воды в сутки.

В состав предприятия входит 133 водопроводные насосные станции, 87 канализационных насосных станций, более 2,9 тыс. км водопроводных сетей, более 1,6 тыс. км канализационных сетей, два водозабора, очистные сооружения, станции обеззараживания и другие объекты.

В ноябре 2005 года администрация Ростова-на-Дону передала компанию в управление АО «Евразийский» Станислава Светлицкого с условием масштабной модернизации водопроводных и канализационных сетей. Эта компания получила контрольный пакет «Ростовводоканала» (74,85%), остальные 25,15% остались у муниципалитета Ростова-на-Дону.

Господин Светлицкий с 2008 по 2010 год занимал пост заместителя министра энергетики РФ. С 2014 года был гендиректором «Ростовводоканала», а в 2016-м был задержан по подозрению в мошенничестве. В 2020 году суд признал его виновным в хищении 7,6 млрд руб. у банков «Народный кредит» и АМБ и приговорил к 12 годам в колонии общего режима.

Суд также постановил, что для возмещения ущерба должно быть продано имущество Станислава Светлицкого, в том числе арестованные в рамках дела акции «Ростовводоканала». Продажа контрольного пакета была анонсирована в 2020 году, Росимущество планировало провести аукцион осенью 2022 года, оценив акции в 1,2 млрд руб. Однако торги отменили — Станислав Светлицкий заблокировал их, подав заявление о личном банкротстве.