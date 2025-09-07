Власти Петербурга назвали источник химического запаха в городе

В комитете по природопользованию Санкт-Петербурга сообщили, что в городе сохраняются безветренные условия, которые приводят к задержке и накоплению загрязняющих веществ и выхлопных газов. Так в ведомстве объяснили происхождение химического запаха, на который петербуржцы начали жаловаться еще накануне.

Пресс-служба комитета добавила, что за последнее время в городе не происходили аварии или пожары. Мобильная экологическая служба провела экспресс-исследование атмосферного воздуха, и тесты не выявили в воздухе превышения предельно допустимых концентраций химических веществ. Данные со станции контроля атмосферного воздуха центра экологического мониторинга «Минерал» также подтверждают, что показатели находятся в пределах нормы, добавили в комитете.

Запах может сохраняться в городе до 9 сентября, отметили в ведомстве. Жалобы на него поступали из Центрального, Приморского, Петроградского, Фрунзенского и Колпинского районов Санкт-Петербурга.