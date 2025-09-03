Индигу подвела дорога

Корпорация AEON, судя по всему, отказалась от развития порта Индига на Баренцевом море. Связанная с ней компания, которая была заказчиком инвестиционной декларации порта мощностью 80 млн тонн и стоимостью более 350 млрд руб., начала процедуру ликвидации. Аналитики сомневаются, что с учетом профицита портовых мощностей, дороговизны кредитов и необходимости инвестиций в железнодорожную инфраструктуру для проекта удастся найти инвестора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Участники ООО «Дирекция "Морской порт Индига"», заказчика инвестиционной декларации строительства порта на Баренцевом море, приняли решение о ликвидации компании. Соответствующее уведомление размещено в реестре юридически значимых сведений в августе.

Дирекция «Морской порт Индига» учреждена в 2019 году ООО «Аквамарин», которым на тот момент владел основатель корпорации AEON Роман Троценко. В июле 2025 года основным собственником дирекции «Морской порт Индига» стало ООО «Технологии интеграции», вероятно связанное с AEON. В отчетности «Технологий интеграций» сказано, что компания получала долгосрочные займы от ООО «А-Развитие» господина Троценко, а также от ООО ИК АЕОН. Ликвидатор дирекции «Морской порт Индига» “Ъ” не ответил. “Ъ” направил вопросы в офис AEON.

Строительство глубоководного порта Индига обсуждается с 2002 года.

В том числе рассматривалась возможность прокладки в порт трубопровода для прокачки нефти c месторождений Требса и Титова, но идея была отклонена. Затем порт здесь планировала строить «Роснефть» в рамках проекта по сжижению газа «Печора СПГ», но тот был тоже свернут. В 2018 году стало известно об интересе к проекту AEON.

В 2019 году в рамках Восточного форума Роман Троценко заявлял, что начато проектирование порта. Запланированная мощность перевалки — 80 млн тонн, в том числе коксующегося угля, лесных грузов, удобрений, целевым рынком должна была стать Северо-Восточная Азия. Через порт также планировалось поставлять металлы с Пижемского месторождения титановых руд в Коми, которое разрабатывает «Руститан». В этой компании “Ъ” не ответили.

В 2019 году планировалось построить порт к 2025 году, но затем сроки переносились (см. “Ъ” от 26 января 2021 года). CAPEX проекта порта Индига оценивался в 353,1 млрд руб. Инвестиционный портал Арктической зоны России сообщал, что в 2019 году AEON вложила 60 млн руб. в разработку документации и подготовительные работы, годом позже должна была инвестировать еще 200 млн руб. Как сообщал Portnews, рассматривался вариант концессии, концессионерам могла стать дирекция «Морской порт Индига».

Господин Троценко уточнял, что для реализации проекта необходимо решение о строительстве железной дороги Сосногорск—Индига. Этот проект на паузе, говорил в конце 2024 года бывший тогда губернатором Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный. Стоимость железнодорожной ветки оценивалась в 340 млрд руб.

Временно исполняющая обязанности губернатора НАО Ирина Гехт рассказала в интервью ТАСС, что порт Индига, будучи в зачаточном состоянии, проиграл на этом этапе конкуренцию портам Мурманска и Архангельска, «которые имеют все-таки уже созданную инфраструктуру». Проект ветки до Сосногорска, уточняла она, существует только на бумаге.

Госпожа Гехт сообщила “Ъ”, что инвестора у порта Индига нет. «Но порт есть в стратегии развития Арктики, и мы будем искать инвестора»,— сказала она.

В Росморречфлоте “Ъ” не ответили. В Минтрансе от комментариев отказались.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что с учетом профицита мощностей по перевалке массовых сухих грузов во всех основных бассейнах при текущей высокой ключевой ставке и сложной внешнеэкономической конъюнктуре запуск новых портовых проектов сомнителен. Кроме того, отмечает эксперт, угольщики в текущей ситуации не готовы давать какие-либо гарантии поставок, в то время как для привлечения финансирования и господдержки это ключевой вопрос. А порт Индига, добавляет он, еще и завязан на инвестициях в железнодорожную инфраструктуру — такие проекты, как магистраль «Белкомур», неактуальны в текущих условиях. Как считает господин Бурмистров, найти нового инвестора для порта сегодня вряд ли возможно.

Анатолий Костырев