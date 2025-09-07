Пропавшего в Латвии канадского военнослужащего обнаружили мертвым

Министерство обороны Канады сообщило о гибели своего военнослужащего в Латвии. Уорент-офицер Джордж Хол находился в республике в рамках операции канадских ВС Reassurance. С 2 сентября военный, который в Латвии занимался техническим обслуживанием вертолетной эскадрильи, числился пропавшим без вести.

Министерство обороны Канады отмечает, что расследование обстоятельств гибели военного продолжается. При этом ведомство подчеркивает, что пока нет «никаких признаков» того, что данный инцидент представляет угрозу для безопасности размещенных в Латвии канадских военных.

Операция Reassurance ведется по инициативе ВС Канады в Восточной Европе с 2014 года, это крупнейшая зарубежная операция страны. В 2017 году в рамках этой операции в Латвию были направлены 540 канадских военных. Сейчас канадский контингент в Латвии составляет 2,2 тыс. военнослужащих, из них 500 находятся при штабе в Риге, остальные 1700 — на полигоне под Адажи. В августе 2025 года премьер-министр Канады Марк Карни в ходе визита в Латвию одобрил продление операции до 2029 года.

Напомним, что в начале апреля 2025 года в Литве погибли четверо американских военнослужащих, принимавших участие в совместных учениях ВС США и Литвы. Как установило следствие, военные заехали в глубокое болото и не смогли выбраться из машины.

Алена Миклашевская