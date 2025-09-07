В Волгодонске ищут похитителей колокола с мемориала участникам СВО
Полиция Волгодонска разыскивает похитителей части мемориала, посвященного участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Публикации с правонарушением сотрудников органов выявили в интернете. На материалах записано, как неизвестные похитили колокол с мемориала.
«В настоящее время отдел полиции МУ МВД «Волгодонское» проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей участников инцидента и выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.