В Петербурге прошло досрочное голосование на выборах губернатора Курской области

Досрочное голосование на выборах губернатора Курской области завершилось в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил глава Горизбиркома Максим Мейксин.

Двухдневное голосование закрылось 7 сентября в 15:00. Избирательная комиссия уже приступила к подсчету голосов, рассказал чиновник. По его информации, экстерриториальном избирательном участке проголосовали более 3 тыс. курян.

На выборах губернатора Курской области представлены четыре кандидата: выборах губернатора Курской области в 2025 году участвуют четыре кандидата — местные депутаты областной думы: Геннадий Баев (СРЗП), Алексей Бобовников (КПРФ), Алексей Томанов (ЛДПР), а также врио губернатора области Александр Хинштейн («Единая Россия»). Основное голосование пройдет пройдет 14 сентября.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербурге откроют 18 избирательных участков на выборах губернатора Ленобласти.

Артемий Чулков