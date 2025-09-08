Вторичным ресурсам не хватает конкуренции

Создание в рамках «мусорной» реформы прозрачной схемы торгов вторичными ресурсами, извлекаемыми из отходов, столкнулось с неготовностью электронных торговых площадок (ЭТП) интегрироваться с федеральной информационной системой учета ТКО. Пока к ней присоединилась лишь одна площадка — и та поспешила заработать на отсутствии конкуренции, удвоив процент за совершение сделок. Участники рынка заявляют, что это «существенно увеличивает издержки». Впрочем, в ППК РЭО ждут, что к реестру присоединятся еще четыре ЭТП и стоимость торгов может снизиться, а их активность увеличится из-за роста ставок экосбора: переработка отходов снижает платежи компаний.

С 1 сентября 2025 года все региональные операторы и операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) могут проводить сделки с вторичными ресурсами (это извлекаемые из отходов полезные фракции) только через электронные торговые площадки, интегрированные с федеральной системой учета ТКО (ФГИС УТКО). За неделю после вступления в силу этого требования официально в реестре, который ведет компания «Российский экологический оператор» (ППК РЭО), зарегистрировалась лишь одна ЭТП — «Альянс Эко», в отсутствие конкурентов повысившая процент, выплачиваемый покупателем за каждую сделку, вдвое — с 1% до 2%.

Поправки о продаже всех извлекаемых из отходов вторичных ресурсов только через ЭТП были внесены в законы об отходах и об охране окружающей среды еще в 2024 году — ради цифровизации учета и прозрачности рынка. В июле 2025 года их дополнили постановлением правительства №1022 от 5 июля 2025 года, потребовавшим интеграции ЭТП с ФГИС УТКО (см. “Ъ” от 22 июля).

Пока участники рынка довольно активно пользуются единственной ЭТП в реестре, сообщили “Ъ” в ППК РЭО,— за первый день торгов, 1 сентября 2025 года, через ЭТП «Альянс Эко» удалось реализовать вторресурсов на 7,8 млн руб. В РЭО изучают запросы на подключение к ФГИС УТКО еще четырех ЭТП и отмечают, что стоимость сделок будет «регулироваться спросом и предложением на рынке». В ППК РЭО также добавили, что на желание торговать вторичными ресурсами влияют ставки экосбора: ожидаемое в 2026 году их повышение для 52 групп товаров и упаковки (см. “Ъ” от 12 августа) «сделает переработку более экономически привлекательной». Кроме того, в бюджет поступят дополнительно 12 млрд руб., «что позволит профинансировать строительство мощностей по обработке и утилизации отходов в регионах с низкой бюджетной обеспеченностью».

«Действующая ЭТП сейчас наиболее продвинутая в стране площадка. Ведется проработка новых контрагентов для сложных фракций, мы обсуждаем возможность обеспечения экологической и экономической чистоты сделки»,— указывает заместитель гендиректора ГК «Эколайн» Елена Вишнякова. По ее словам, задержка в присоединении к ФГИС УТКО других ЭТП, вероятно, связана с необходимостью доработать услуги, которые они могут предоставлять: важно исключить вмешательство ботов и обеспечить равный доступ к лотам всех участников сделок.

Проведение торгов на ЭТП позволяет вовлекать в хозоборот максимальные объемы вторичных ресурсов, заявили в пресс-службе регоператора «Ситиматик», однако повышение платы за сделку вызывает «серьезные опасения», так как «существенно увеличивает издержки всех участников рынка, включая переработчиков и конечных потребителей». В результате могут снизиться активность торгов и объем вторичных ресурсов, выводимых на площадку, уменьшится доходность продавцов, а в долгосрочной перспективе «это способно замедлить развитие экономики замкнутого цикла в России». Чтобы минимизировать негативные последствия, в «Ситиматике» предлагают ввести фиксированную ставку или поэтапное повышение тарифа для плавной адаптации рынка, рассмотреть возможность выделения субсидий или компенсаций для ключевых участников рынка, а также налоговых преференций компаниям, активно участвующим в торгах на ЭТП.

Анна Королева