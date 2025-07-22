Вторсырье затягивает в систему

Минприроды продолжает ужесточать контроль над мусорной отраслью в попытке выстроить экономику замкнутого цикла: с 1 сентября регоператоры по обращению с твердыми коммунальными отходами смогут продавать вторсырье только через электронные площадки, интегрированные с отраслевой информационной системой ФГИС УТКО. Это должно позволить избежать серых схем и гарантировать, что «отходы отправляются на переработку, а не на свалку». В новом механизме пока сохранится лазейка для сборщиков макулатуры, а участники рынка указывают на слабую готовность к торгам электронных площадок и необходимость оплаты 1% с каждой сделки. Впрочем, очевидно, что совершенствование учета станет следующим шагом регулятора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Все вторичные ресурсы, полученные при раздельном накоплении и обработке твердых коммунальных отходов (ТКО), должны реализовываться исключительно через электронные площадки или организованные торги — поправки об этом внесены в законы об отходах и об охране окружающей среды еще в 2024 году, а в июле 2025 года они дополнены постановлением правительства №1022, легализующим передачу или продажу вторсырья только через электронные площадки, интегрированные с федеральной государственной информационной системой учета ТКО (ФГИС УТКО); требования вступают в силу 1 сентября 2025 года.

За нарушения предусмотрена административная ответственность:

ИП грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.,

юрлицам — от 100 тыс. до 250 тыс. руб.

Инструментом для отслеживания будет сама ФГИС УТКО, куда уже попадают данные о том, сколько отходов сортируется — мусоровозы обязаны проходить весовой контроль с датчиками автоматической передачи информации в информсистему.

Новые правила коснутся всех региональных операторов и операторов по обращению с ТКО, занимающихся обработкой отходов.

Исключены из требований только отходы, которые используются в энергетической утилизации (на мусоросжигательных заводах) и для производства искусственных грунтов.

Также новые правила не касаются пунктов приема вторсырья и фандоматов.

Вводимые требования должны сделать прозрачным жизненный цикл вторичных ресурсов. «Механизм нужен для того, чтобы точно понимать, кто, когда и кому передал вторсырье — например, пластик, стекло или бумагу, полученные после сортировки ТКО,— отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Буцаев.— Это поможет избежать серых схем, сократить потери полезных материалов и гарантировать, что отходы действительно отправляются на переработку, а не на свалку». «Новая система позволит увидеть реальные объемы образования вторсырья. На данный момент мы сортируем более 27 млн тонн, то есть 57% бытовых отходов, а утилизируем 14% из них»,— добавила гендиректор ППК РЭО Ирина Тарасова. В 2024 году доля обработки составила 55,1%, доля утилизации/обезвреживания — 14,3% (в 2023 году — 53,4 и 13% соответственно).

Новый механизм — часть процесса донастройки системы расширенной ответственности производителей и учета отходов, анонсированной еще на этапе разработки концепции в 2022 году, поясняет заместитель гендиректора ГК «Эколайн» Елена Вишнякова. По ее словам, после заведения в реестр утилизаторов и доскональной проверки их реальных возможностей регулятор запускает контроль потоков вторичных материальных ресурсов, благодаря чему невозможно будет использовать для утилизации сырье без подтвержденного происхождения.

Впрочем, полного понимания, как будет работать система, пока на рынке нет, указывает PR-директор ООО «Хартия» Ирина Левакова:

«Основное неудобство — это недоработанность электронных площадок, потеря 1% суммы (регоператору придется заплатить этот процент за каждую сделку) и отсроченные платежи (деньги сначала получает площадка и только потом перечисляет продавцу)».

При этом, несмотря на пробелы нового механизма, в условиях активизации мусорной реформы (см. “Ъ” от 25 мая) Минприроды вряд ли отступит от курса на усиление требований к участникам рынка, поэтому решать возникшие сложности, скорее всего, будут в рабочем режиме. Принятые нововведения создают дополнительное давление на регоператоров и оставляют лазейку для сборщиков макулатуры, но «введение ответственности и для них очевидно станет следующим шагом по ужесточению контроля над отраслью», уверена госпожа Вишнякова.

Анна Королева