В Москве судят обвиняемых в попытке похитить у АСВ около полумиллиарда рублей

Как стало известно «Ъ», в Москве на днях начался процесс по делу мошенников, которые попытались похитить у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) порядка полумиллиарда рублей. Они намеревались заработать на отзыве лицензии Росэнергобанка. Незадолго до краха организации они открыли в ней несколько сотен счетов и собирались получить крупное страховое возмещение.

По данным следствия, злоумышленники собирали персональные данные своих родственников, друзей и знакомых, на основе которых оформляли фиктивные документы об открытии банковских вкладов. Размер вкладов по бумагам не превышал 1,4 млн руб. на клиента, то есть максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ.

Дело было возбуждено еще в 2017 году. Более десятка фигурантов, которые организовали «караван» фиктивных вкладчиков, были установлены и задержаны в октябре 2020 года. Некоторых участников аферы ранее уже судили за аналогичные преступления. Часть фигурантов подалась в бега.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вкладчики оказались ненастоящими».