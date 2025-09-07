Вкладчики оказались ненастоящими

Как стало известно “Ъ”, в Москве на днях начался процесс по делу мошенников, попытавшихся похитить у Агентства по страхованию вкладов (АСВ) порядка полумиллиарда рублей. Они намеревались получить страховое возмещение после отзыва лицензии у Росэнергобанка, открыв там незадолго до его краха способом так называемого банковского каравана несколько сотен фиктивных вкладов. Некоторые участники аферы ранее были осуждены за аналогичное преступление, но их сроки уже истекли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) СКР возбудил 26 июня 2017 года. Основанием стало обращение в правоохранительные органы представителей Центробанка и АСВ. Признаки аферы были выявлены ими после того, как несколько сотен вкладчиков из лишившихся с интервалом в месяц, в марте и апреле 2017 года, своих лицензий Торгового городского банка (ТГБ) и Росэнергобанка (РЭБ) обратились в АСВ за страховыми возмещениями, размер которых составлял по двум кредитным организациям в общей сложности порядка 1 млрд руб. Однако всем им было отказано.

Получив банковские досье кредитных учреждений, временная администрация обнаружила, что информация по вкладам, якобы открытым в ТГБ и РЭБе за несколько дней до их краха, в автоматизированной учетной системе этих финансовых учреждений отсутствует, а кроме того, на тот момент уже действовал запрет Банка России, установленный этим кредитным учреждениям, на привлечение денежных средств физических лиц. Не оказалось якобы внесенных средств и на балансе банков.

Более трех лет это уголовное дело расследовалось в отношении неустановленных лиц, а эпизоды с ТГБ и РЭБом то выделяли в отдельные производства, то вновь объединяли. В итоге все-таки разделили.

Более десятка фигурантов, организовавших «караван» фиктивных вкладчиков, были установлены и задержаны в октябре 2020 года. Среди них оказались предприниматели Денис Гришкин, Виктор Горин, Сергей Загорцев, Дмитрий Наумов, Дмитрий Подмостов, Виталий Соломатин, Екатерина Алексеева, Сергей Грибакин, Татьяна Соболева, Алексей Савельев, Марина Доморацкая, Сергей Конкин и Сергей Федерякин. Из материалов дела следует, что «устойчивую преступную группу они сформировали в Москве с августа 2016 по февраль 2017 года».

В Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Волгоградской и других областях они собирали, в том числе среди своих родственников, друзей и знакомых, персональные данные, на основе которых оформлялись фиктивные документы об открытии этими лицами банковских вкладов. При этом средства на счета не вносились.

Размер вкладов по бумагам не превышал 1,4 млн руб. на клиента, то есть максимальной суммы гарантированного страхового возмещения, выплачиваемого АСВ.

Как уже рассказывал “Ъ”, сначала до суда дошел эпизод с фиктивными вкладами в ТГБ, а первым осужденным оказался заключивший досудебное соглашение Сергей Федерякин, занимавшийся оформлением документации по этим вкладам. В августе 2022 года в особом порядке он был осужден на три года условно. Двенадцать его подельников в ноябре 2023 года получили от одного года восьми месяцев до четырех лет четырех месяцев заключения. Однако поскольку эти сроки подсудимые уже отбыли под реальными и домашними арестами, после оглашения приговора их отпустили по домам.

При этом часть осужденных уже в тот момент являлась обвиняемыми и по эпизоду с РЭБом.

После приговора некоторые фигуранты, видимо не рассчитывая на столь же благополучный исход по новому делу, подались в бега.

Например, Сергей Федерякин, как установило следствие, в октябре 2023 года уехал за границу и сейчас находится в международном розыске. По ходатайству УФСИН Москвы в ноябре прошлого года Нагатинский суд заменил ему условный срок на реальный, который будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции. Повторно же на скамье подсудимых в Таганском суде по эпизоду с РЭБом из девятерых подсудимых оказались трое — Сергей Загорцев, Сергей Конкин и Виктор Горин.

Напомним, что в рамках этого дела в декабре 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал экс-банкира Александра Ерхова. По версии следствия, именно он привлекал фиктивных вкладчиков в ТГБ и РЭБ. От организаторов за свои услуги они должны были получать вознаграждение в размере от 5 тыс. до 50 тыс. руб. Отметим, что в 2022 году финансист Ерхов по приговору Замоскворецкого суда столицы получил пять лет и шесть месяцев за хищение 1,9 млрд руб. из ростовского Стелла-банка, который он приобрел незадолго до отзыва у него лицензии. Но поскольку весь этот срок он успел отсидеть в СИЗО, его отпустили, и банкир сразу же уехал за границу.

Олег Рубникович