В России вырос спрос на алкогольные настойки

Розничные продажи сладких настоек выросли на 15,5% в январе — июле этого года, превысив 2 млн декалитров (дал). Розничные продажи горьких — почти на 6%, следует из имеющихся в распоряжении «Ъ» данных участников алкогольного рынка.

Спрос на настойки средней крепости (от 21% до 30%) вырос на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как продажи настоек в целом увеличились на 8,5%, сообщила вице-президент аналитического агентства D.I.S.T. Spirits Марина Щербакова.

Отгрузки настоек в «Татспиртпроме» выросли на 26% за указанный период, наибольший рост показывают сладкие напитки, сообщила директор по маркетингу компании Елена Слободанюк.

Президент группы Ladoga Вениамин Грабар заявил, что рост продаж настоек зафиксирован в основном за счет брендов «Царская» в категории горьких настоек (+82,7% год к году) и «Ладога» в категории сладких настоек (рост в 3,5 раза). Он отметил, что рост спроса связан с повышением минимальной розничной цены на водку, которая с начала этого года выросла на 16,7%, до 349 руб. за бутылку 0,5 л.

