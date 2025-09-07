Водка растворилась в десертах

Заметное подорожание водки привело к росту спроса на настойки. В январе—июле 2025 года розничные продажи сладких настоек увеличились на 15,5%, а горьких — почти на 6%. Эта категория оказалась в последнее время одной из самых быстрорастущих среди всего крепкого алкоголя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

В январе—июле 2025 года розничные продажи сладких настоек выросли на 15,5% год к году, превысив 2 млн декалитров (дал), следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” данных участников алкогольного рынка. Среди крепких алкогольных напитков эта категория оказалась одной из самых быстрорастущих. Для сравнения: продажи рома за первые семь месяцев текущего года выросли на 11,2%, до 1,1 млн дал, классические горькие настойки прибавили 5,9%, до 4,3 млн дал (см. график).

Вице-президент аналитического агентства D.I.S.T. Spirits Марина Щербакова говорит, что лучше всего продаются настойки средней крепости — от 21% до 30%.

По ее оценке, в январе—июле 2025 года спрос на напитки этой категории вырос на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года, в то время как продажи настоек в целом увеличились на 8,5%.

Президент группы Ladoga Вениамин Грабар говорит, что в компании действительно фиксируют увеличение спроса на настойки. По его словам, рост продаж такой продукции в январе—июле в основном обеспечили бренды «Царская» в категории горьких настоек, прибавившая 82,7% год к году, и «Ладога» среди сладких настоек (рост в 3,5 раза). «Активный интерес к категории мы спрогнозировали еще в конце прошлого года и заложили это в стратегию на 2025 год»,— отмечает он. Этот шаг объясняется повышением в январе текущего года минимальной розничной цены на водку (МРЦ), поясняет эксперт. С начала текущего года МРЦ на водку выросла на 16,7%, до 349 руб. за бутылку 0,5 л.

Покупатели начали переходить на потребление напитков, цены на которые изменились не столь заметно,— к таковым относятся настойки, констатирует господин Грабар. В то же время спрос на водку в январе—июле 2025 года, напротив, снизился на 3,7% год к году, до 43,4 млн дал, на бренди — на 7,9%, до 8,4 млн дал, следует из данных участников алкогольного рынка. Сокращение продаж наиболее массовых категорий даже привело к падению производства этилового спирта в России. Только июле этого года его выпуск сократился на 13,5% год к году, до 5,17 млн дал (см. “Ъ” от 24 августа).

Относительная дешевизна настоек стала привлекать все больше новых потребителей, соглашается Марина Щербакова. По ее подсчетам, средняя стоимость бутылки сладкой настойки объемом 0,5 л во втором квартале 2025 года составила 297 руб., горькой — 382 руб., в то время как средняя розничная цена водки составила 409 руб.

В «Татспиртпроме» (Graf Ledoff, Tundra, «Ханская») за январь—июль 2025 года отгрузки настоек увеличили на 26%, говорит директор по маркетингу компании Елена Слободанюк. При этом наибольший рост показывают сладкие напитки, уточняет она.

Потребление вкусовых напитков, по словам эксперта, — сейчас общемировой тренд, начавшийся еще в период пандемии.

Рост популярности настоек отмечают и в Алкогольной сибирской группе («Белая березка», «Хаски»). Там это связывают с активным выводом отраслевыми игроками на российский рынок новых брендов. По данным D.I.S.T. Spirits, в 2025 году уже было выведено на рынок примерно 200 новых товарных позиций.

На популярности настоек сказывается и активное распространение их в общепите, говорит директор Stellar Group (Old Barrel, Steersman, «Веда») Александр Гревцов. Рост потребительского спроса привел к тому, что такие напитки стали чаще появляться в меню кафе, баров и ресторанов более высокого ценового сегмента, поясняет он. Сейчас в заведениях общепита стали отводить целые разделы в меню под собственные домашние настойки, соглашается Вениамин Грабар. Елена Слободанюк ожидает дальнейшего роста категории.

Владимир Комаров