Патрушев: «Северные потоки» подорвала высококлассная команда диверсантов

Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в колонке для «Ъ» дал характеристику участникам подрыва трубопроводов «Северный поток–1» и «Северный поток–2».

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Помощник президента России Николай Патрушев

«Однозначно речь идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. Уничтожение участка подводного трубопровода — сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна. В случае ''Северных потоков'', очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов, обладающих большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря»,— убежден он.

По словам Николая Патрушева, «далеко не каждая армия или спецслужба в мире имеет в своем составе пловцов, способных грамотно и, самое главное, скрытно реализовать подобную акцию».

«Одна из спецслужб, способная выполнить эту задачу,— знаменитая британская Специальная лодочная служба. Это одно из старейших военно-морских диверсионных подразделений, которое заявило о себе во время Второй мировой войны,— отмечает Николай Патрушев.— Кстати, сейчас предпочитают не вспоминать, что буквально накануне подрыва «Северного потока» в этом районе Балтики проводились учения ВМС НАТО». По его словам, диверсии на «Северных потоках» стали «лишь прологом к новому и беспрецедентному в современной истории витку напряженности на балтийском направлении».

Версию немецких СМИ о подрыве «Северных потоков» он назвал «нелепой».

Колонка Николая Патрушева будет опубликована на сайте «Ъ» в 18:00.