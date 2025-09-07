В Венгрии сообщили о новой атаке на нефтепровод «Дружба»

Прошлой ночью произошла очередная атака на нефтепровод «Дружба», но это не повлияло на его работу. Об этом сообщил в соцсети глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Ночная атака на российскую энергетическую инфраструктуру не повлияла ни на нефтепровод "Дружба", ни на поставки нефти в Венгрию»,— написал министр.

22 августа власти Венгрии сообщили о третьем за месяц ударе по нефтепроводу, в результате чего были остановлены поставки российской нефти в Венгрию и Словакию. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил 2 сентября на переговорах с президентом России Владимиром Путиным, что поднимет тему ударов по «Дружбе» на встрече с президентом Украины. По итогу переговоров с Владимиром Зеленским господин Фицо сказал, что у стран «диаметрально противоположные позиции» по вопросу энергетики.

«Дружба» — система магистральных нефтепроводов, построенная в 1960-е годы. Она задумывалась как способ доставки нефти из РСФСР в социалистические страны Европы: Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. В систему входит 8900 км трубопроводов.