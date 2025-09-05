Фицо: у Словакии и Украины разные взгляды на энергетику

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что у стран «диаметрально противоположные позиции» по вопросу энергетики. Их встреча состоялась на фоне участившихся атак на нефтепровод «Дружба», по которому Словакия получает нефть из России.

«Что касается энергии, например, я не буду сейчас говорить о деталях, это уже задание наших министров экономики и энергетики. У нас действительно диаметрально отличающиеся точки зрения. Я сказал, я уважаю точку зрения господина президента, но я ожидаю от вас также уважения к нашим точкам зрения»,— сказал Роберт Фицо на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в украинском Ужгороде.

Основной темой встречи стали поставки энергоресурсов: Словакия получает газ и нефть через территорию Украины. Владимир Зеленский заявил, что «нет никаких проблем с поставками нефти и газа в Словакию, если это не российские нефть и газ».

В августе Венгрия и Словакия — две страны ЕС, которые все еще закупают российскую нефть, — трижды обвинили Украину в атаке на «Дружбу», из-за чего поставки российской нефти были приостановлены. Владимир Зеленский сказал словацкому премьеру, что Украина продолжит отвечать на российские удары по энергообъектам.

Лусине Баласян