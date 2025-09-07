Володин прибыл в Белоруссию для участия в молодежном форуме

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин прибыл в белорусский город Могилев с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин (слева) и председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко

Фото: Государственная Дума Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин (слева) и председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Игорь Сергеенко

Фото: Государственная Дума

В ходе визита Вячеслав Володин выступит на пленарном заседании форума «Роль молодежи в сохранении и защите исторической памяти». Целью мероприятия заявлена актуализация вопросов «воспитания молодого поколения в духе патриотизма и бережного отношения к общей истории, уважения к боевым и трудовым подвигам прошлых поколений». Также планируется говорить о «необходимости (для молодежи. — "Ъ") внести свой вклад в развитие родной страны и Союзного государства».

В Госдуме отметили, что в рамках форума проходит первое заседание комиссии по сохранению и защите исторической памяти. Инициатором создания такой комиссии выступил Владимир Путин.