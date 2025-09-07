В Челябинске водитель автобуса въехала в троллейбус

В Челябинске после столкновения автобуса с троллейбусом пострадали четыре пассажира, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по городу.

По предварительным данным, днем 7 августа напротив ЮУрГУ, у дома №77 по улице Ленина, 57-летняя водитель автобуса Volgabus врезалась в стоящий троллейбус «Синара» под управлением 53-летнего местного жителя. Несколько пассажиров в обоих транспортных средствах упали. Травмы получили три челябинца, находившихся в автобусе, и один пассажир троллейбуса. Бригады скорой помощи увезли на обследование пострадавших. Экипаж дорожно-патрульной службы устанавливает все обстоятельства и причины произошедшего.