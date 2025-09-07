Патриарх Кирилл: Москва не откажется от христианского наследия

Москва — это православная столица России, город не откажется от своего христианского наследия, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после богослужения в храме Христа Спасителя (ХХС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Патриарх также подчеркнул, что несмотря на прочную связь с традициями, «город открыт для наших собратьев из других религий, признающих вклад в общую историю» (цитата по «РИА Новости»). В конце речи глава РПЦ благословил собравшихся в храме на крестный ход, который последовал за литургией.

Общемосковский крестный ход прошел по маршруту от ХХС до Новодевичьего монастыря. Шествие было приурочено ко дню поминовения всех святых московской земли. По словам архиепископа Зеленоградского Саввы, последний крестный ход такого масштаба проходил в Москве в 2015 году.