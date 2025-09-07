Крестный ход с патриархом Кириллом в Москве «охраняет» «Русская община»

Общемосковский крестный ход вышел на маршрут от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря, сообщает корреспондент «Ъ». Во главе шествия идет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мероприятию предшествовала торжественная литургия в ХХС.

Активисты «Русской общины» в храме Христа Спасителя перед началом общемосковского крестного хода

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (в центре) в храме Христа Спасителя перед началом общемосковского крестного хода

Активисты «Русской общины» перед началом общемосковского крестного хода

Корреспондент «Ъ» сообщил о присутствии в храме большого количества людей с символикой «Русской общины». По их словам, они на позиции волонтеров выполняют функции охраны. «С разных городов (приехали волонтеры общины.— "Ъ"), ближайшее Подмосковье, из Самары есть люди. Мы обеспечиваем порядок в храме, то есть как охрана»,— заявил куратор общины по московскому округу Игорь.

Как ранее писал «Ъ», РПЦ предписала епархиям заняться «духовным окормлением» «Русской общины».

В Московской патриархии ожидают, что к шествию присоединятся 20 тыс. человек. Длина маршрута крестного хода составит 6 км. Мероприятие РПЦ приурочено ко дню поминовения всех святых московской земли. По словам архиепископа Зеленоградского Саввы, последний крестный ход такого масштаба проходил в Москве в 2015 году.