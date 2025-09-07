На Дону разыскивают подозреваемого в совершении пяти тяжких преступлений

В Ростовской области полиция предлагает сдаться подозреваемому в совершении тяжких преступлений 27-летнему Виктору Кртяну. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мужчину подозревают сразу в нескольких преступлениях: похищение человека (ст. 126 УК РФ), мошенничество (ст. 159 УК РФ), хулиганство (ст. 213 УК РФ), незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов (ст. 222 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). Уточняется, что полицейские установили обстоятельства совершенных правонарушений.

Константин Соловьев