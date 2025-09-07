Пятерка за титул

Победительницей Открытого чемпионата США второй год подряд стала белоруска Арина Соболенко, которая в финале в двух партиях переиграла американку Аманду Анисимову. Завоевав свой единственный в нынешнем сезоне и четвертый за карьеру титул на турнирах Большого шлема, она упрочила лидерство в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), практически гарантировала себе первое место по итогам года, а еще получила рекордные в истории тенниса призовые по итогам одного состязания — $5 млн.

Фото: BRIAN HIRSCHFELD / EPA / ТАСС Защитив чемпионский титул на US Open, Арина Соболенко имеет прекрасные шансы второй раз подряд возглавить мировой рейтинг по итогам года

Фото: BRIAN HIRSCHFELD / EPA / ТАСС

Вcтречи двух представительниц агрессивного стиля, даже если обе они входят в мировую теннисную элиту, далеко не всегда получаются яркими, и этому финалу, возможно, немного не хватало драматизма. Но в нем все-таки наступил момент, когда могло показаться, что в сценарии матча, вроде бы приближавшегося к своему логичному окончанию, внезапно произошел крутой поворот. Подавая на титул в десятом гейме второй партии, Арина Соболенко при счете 30:30 уверенно разыграла атакующую комбинацию, подготовила выход вперед, но не смогла четко выполнить легкий смэш, неожиданно попав в сетку. Это был настоящий подарок Анисимовой, которая сначала уравняла ситуацию в партии, затем повела 6:5, а перед двенадцатым геймом при смене сторон удивленно улыбалась, не постеснявшись перед телекамерой показать характерным жестом ошибку соперницы своему тренерскому штабу.

Сказать, что у 24-летней американки в субботу откровенно не пошла игра, нельзя. По сравнению с финалом Wimbledon, который она всухую отдала Иге Швёнтек, на корте была совсем другая Аманда Анисимова. Два стартовых гейма остались за Соболенко, но затем ее соперница отбросила безотрадные воспоминания двухмесячной давности, справилась со стартовым волнением и заиграла более стабильно, раз за разом находя нужные точки для фирменных ударов по восходящему мячу. Три следующих гейма, выигранные Анисимовой в великолепном стиле с помощью неотразимых выстрелов справа и слева, вынуждавших Соболенко отойти за заднюю линию дальше, чем обычно, стали для американки лучшим отрезком матча.

Правда, за этим взлетом последовал провал: шестой гейм на своей подаче Анисимова отдала под ноль, а две двойные ошибки, допущенные ею в восьмом гейме, во многом предопределили исход первой партии — 6:3 в пользу Соболенко.

Перед началом второго сета американка в разговоре с судьей на вышке пожаловалась на освещение, которое якобы мешало ей при подбросе мяча, но рефери, связавшись с техническими службами, ответила, что прожекторы на арене «Артур Эш» работают в обычном режиме.

Первая ракетка мира, впрочем, тоже не блистала постоянством. Ведя во второй партии с брейком — 3:2, она всухую отдала свою подачу, затем снова обеспечила себе отрыв, после чего допустила тот самый конфуз со смэшем. Однако, как вскоре выяснилось, именно этот эпизод позволил понять, в чем именно сегодняшняя Арина Соболенко превосходит ту вспыльчивую теннисистку, которая, будучи неспособной до конца совладать с собой, в январе обидно уступила Мэдисон Кис финал на Australian Open, а в июне на Roland Garros проиграла Коко Гауфф. Белоруска задушила собственное раздражение и провела великолепный тай-брейк, ответив на эйс Анисимовой шестью подряд выигранными очками.

Два очка, которые американка взяла напоследок, уже не могли ничего изменить. Соболенко победила — 6:3, 7:6 (7:3) за 1 час 34 минуты, а на послематчевой пресс-конференции рассказала, что летом, отдыхая в Греции, сделала выводы из своих предыдущих неудач и «сейчас решила контролировать эмоции, не позволить им взять верх».

Второй подряд нью-йоркский триумф позволил белоруске завоевать четвертый титул на мейджорах и 21-й — в общей сложности.

Теперь она почти наверняка снова станет первой ракеткой мира по итогам года. Более того, за свою победу новоиспеченная чемпионка получила $5 млн — рекордное количество призовых, которые когда-либо доставались в теннисе игроку по итогам официального турнира. В классификации WTA Tour по призовым за карьеру она с показателем $42,3 млн c cедьмого места переместилась на третье, уступая только Серене Уильямс ($94,8 млн) и ее сестре Винус ($42,8 млн).

Что касается Аманды Анисимовой, заработавшей $2,5 млн, то она, сыграв два финала на мейджорах, впервые стала четвертой ракеткой мира и попробует побороться за третье место со своей соотечественницей Коко Гауфф, от которой по очкам, набранным в нынешнем сезоне, отстает совсем незначительно.

Евгений Федяков