РПЦ предписала епархиям заняться «духовным окормлением» «Русской общины»

Московский патриархат РПЦ направил епархиальным архиереям циркулярное письмо, в котором говорится о важности «пастырского окормления отделений "Русской общины"». Письмо датировано 22 августа. Оно получило распространение в Telegram-каналах. Его подлинность «Ъ» подтвердили в РПЦ.

В письме говорится, что на одном из заседаний Высшего Церковного совета рассматривался вопрос взаимодействия с «Русской общиной». На заседании обратили внимание, что в состав движения принимается «тот, кто является православным человеком, либо с уважением… относится к православной вере».

При этом в каких-то регионах взаимодействие осложняется тем, что члены общины плохо знакомы с церковными установлениями. В других духовенство не понимает, как взаимодействовать с движением.

По итогу церковное руководство РПЦ решило, что епархиям нужно взять «пастырское окормление» отделений «Русской общины». «По примеру ряда епархий может быть рекомендовано назначение на таковое послушание конкретных священников»,— говорится в письме.

В документе приводятся примеры взаимодействия РПЦ и «Русской общины»: участие членов движения в богослужениях, паломничествах, проведение для участников движения духовно-просветительских бесед, «индивидуальная подготовка к таинствам ранее редко или никогда не исповедовавшихся и причащавшихся общинников».

В письме отмечается, что при недоразумениях взаимодействия с «Русской общиной» рекомендуется обращаться в управление делами Московской патриархии. Чтобы наладить взаимодействие с движением епархиям следует обращаться в отдел по взаимодействию Церкви и общества патриархии.

Павел Коробов