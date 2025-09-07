В Челябинске при пожаре погиб местный житель

Во время тушения пожара в доме в Челябинске обнаружили местного жителя без сознания, бригада скорой помощи констатировала смерть, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло днем 6 августа в многоквартирном доме на улице Пятницкого. Рядом с кроватью нашли 64-летнего без сознания. Его вынесли из опасной зоны, но прибывшие врачи констатировали смерть. Предварительно, причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем при курении.