Алиханов назвал главных импортеров российской фармпродукции

Главными импортерами российской фармпродукции являются Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Туркменистан и Алжир. Об этом рассказал «РИА Новости» глава Минпромторга России Антон Алиханов на Восточном экономическом форуме.

В июле министр сообщал, что производство в российской фармотрасли за январь-май выросло примерно на 16% год к году.

Как писал «Ъ», за последние три года фармотрасль выросла как по количеству игроков, так и по совокупной выручке.

Подробнее о масштабах роста — в материале «Российские фармкомпании берут числом».