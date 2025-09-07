В Ростове-на-Дону мужчина погиб на пожаре в квартире на проспекте Ворошиловском

В Ростове-на-Дону ночью горел доходный дом имени Я. Г. Эсса на проспекте Ворошиловском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Сообщение диспетчеру поступило в 02:19. Квартира загорелась на третьем этаже. Пожарные вывели из задымленного подъезда пять человек, еще 30 жильцов эвакуировали.

В одной из квартир специалисты обнаружили тело 45-летнего мужчины. Огонь на 20 кв. м удалось полностью ликвидировать спустя 3,5 часа. В тушении были задействованы 16 сотрудников и четыре единицы техники. Причины произошедшего устанавливает дознаватель.

Константин Соловьев