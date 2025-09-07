Мошенники обманывают россиян, предлагая обновить сведения об образовании

В России выявлена новая схема мошенничества, направленная на получение доступа к личным кабинетам пользователей «Госуслуг». Злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками вузов, и утверждают, что необходимо обновить сведения об образовании на портале, сообщает «РИА Новости».

В ходе разговора мошенники просят назвать код, который приходит в SMS от «Госуслуг». При этом в самом сообщении содержится предупреждение о том, что передавать этот код третьим лицам категорически запрещено, поскольку его могут запрашивать только мошенники. Тем не менее некоторые граждане доверяют звонящим, что позволяет преступникам получить полный доступ к их личным кабинетам.

С 1 сентября вступили в силу новые меры защиты от кибермошенничества. Среди них — механизм самозапрета на оформление сим-карт, который гражданин может установить через «Госуслуги» или в МФЦ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сим-сим не дайся».