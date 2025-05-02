Сим-сим не дайся

Россияне смогут блокировать выдачу сим-карт на свое имя. Сделать это можно будет с 1 сентября через портал «Госуслуги» или МФЦ, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Это позволит бороться с мошенниками, которые оформляют сим-карты на других людей после кражи паспортных данных. С 1 апреля в России действует ограничение на количество «симок», оформленных на одного человека — не более 20.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Необходимо также сделать их более персонализированными и разграничить сферы их действия, считает главный редактор Vilianov.com Сергей Вильянов: «У тех, кто хоть раз сталкивался с тем, что на него оформили "паленую" сим-карту, появляется понимание, зачем это нужно, и не возникает никаких вопросов.

Сейчас сим-карты "живут" в огромном количестве устройств. Это не только мобильная связь как таковая, а это шлагбаум на даче, это роутер на той же самой даче, это система наблюдения. В ноутбуке может быть сим-карта, в планшете. На самом деле нужно постепенно разделять номер мобильной связи, контракт мобильной связи и сим-карту. То есть должны, видимо, появиться какие-то условно полуполноправные сим-карты, которые могут только, например, раздавать интернет, и все, и при этом не принимать смс, чтобы на них нельзя было оформлять банковский счет».

После введения лимита в 20 сим-карт на человека, только за неделю в начале апреля было заблокировано почти 16 млн номеров, в том числе самими гражданами на портале «Госуслуги», рассказали в пресс-службе Роскомнадзора. Но вскоре придется задумываться о новых ограничениях, говорит блогер Wylsacom Валентин Петухов: «Однозначно радует, что какие-то действия применяются, но, как это обычно бывает, противостояние производителей замков и взломщиков — это исторический процесс.

Думаю, что мошенники, конечно же, найдут способ, как обходить подобные ограничения. Поэтому важно на этом не останавливаться и стараться быть на шаг впереди на случай, если какие-то новые схемы появляются, быстро их выявлять и применять соответствующие решения, чтобы впоследствии эффективно бороться с самим явлением.

И кроме борьбы на законодательном уровне, мне кажется, нужна еще и просветительская работа с пользователями для того, чтобы у них было четкое понимание, как действовать в той или иной ситуации, потому что ограничив номера на конкретного человека, победить эту заразу не получится».

С начала марта в России действует возможность самозапрета на выдачу кредитов и займов. По данным «Объединенного кредитного бюро», за первый месяц этой опцией воспользовались почти 8 млн россиян, то есть около 10% экономически активного населения.

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Андрей Загорский