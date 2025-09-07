Песков: Путин любит исторические фильмы, но не смотрит кино о себе

Владимир Путин предпочитает исторические фильмы, прежде всего документальные, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, президент смотрит в том числе такие сериалы в дороге.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (слева) и его пресс-секретарь Дмитрий Песков

«Очень любит исторические фильмы, документалку больше всего», — сказал господин Песков ТАСС на ВЭФ.

Он подчеркнул, что прежде всего речь идет о российской кинопродукции, потому что сегодня много отечественного документального кино, «профессионально сделанного». Что касается фильмов и книг о президенте РФ, Владимир Путин ими не интересуется, добавил Дмитрий Песков: «Про себя ни книги не читает, ни фильмы не смотрит». Он пояснил. что президент «на это не хочет терять время».

В начале недели Владимир путин заявил, что прежде не слышал о фильме «Кремлевский волшебник», в котором его сыграл Джуд Лоу.