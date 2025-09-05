Пожар на площади 50 кв. м тушат спасатели в Морском порту Санкт-Петербурга

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крупного возгорания в Морском порту Санкт-Петербурга. О принятых мерах реагирования после ЧП 5 сентября сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительным данным, на территории порта произошло возгорание металлолома на первом и втором причалах. В настоящий момент на месте работают аварийно-спасательные службы.

В региональном ГУ МЧС уточняют, что сигнал о возгорании по адресу: Межевой канал, д. 5, поступил на пульт дежурного в 13:48. По информации ведомства, на территории Морского порта происходит горение мусора на площади 50 кв. м. Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара от МЧС привлечено 15 человек личного состава и три единицы техники.

Проверка СЗТП проводится в рамках исполнения требований законодательства о безопасности при эксплуатации объектов водного транспорта и соблюдения требований пожарной безопасности, уточнили в прокуратуре. Причины происшествия уточняются.

Андрей Цедрик