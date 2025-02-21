Возмущенные резкими запахами в поселке имени Свердлова жители дошли до Бастрыкина

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по обращениям жителей Ленобласти, возмутившихся резкими запахами в поселке имени Свердлова, сообщает пресс-служба СУ СК по 47-му региону.

По словам жителей, на протяжении длительного времени в 1-м микрорайоне поселения в Неву осуществляется сброс канализационных стоков, а при строительстве ЖК «Тандем» строители засыпали обводненный карьер грунтом с примесями строительных отходов.

В результате частный сектор в деревне Новосаратовке оказался затоплен, единственная дорога, ведущая в Петербург, разрушается. Все это под аккомпанемент неприятных ароматов.

Быстрыкин поручил главе СУ СК РФ по Ленобласти Сергею Сазину представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом по итогам решении.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в реке Нейма, протекающей по территории Ленобласти, концентрация нефтепродуктов превысила норму в 1000 раз, амоний-ионов — в 200 раз, взвешенных веществ — в 300 раз.

Андрей Маркелов