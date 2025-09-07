Три беспилотника уничтожили над Таганрогом и Шолоховским районом

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили БПЛА над Таганрогом и Шолоховским районом. Последствий на земле не зафиксировано, никто из людей не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего над территорией региона было перехвачено три украинских беспилотника, следует из сводки Минобороны РФ. Еще четыре дрона уничтожили над акваторией Азовского моря.

Константин Соловьев