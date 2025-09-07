Захарова: беспилотники мониторили пляж в КНДР во время визита Лаврова

Представитель МИД Мария Захарова рассказала, что северокорейские беспилотники мониторили пляж, который в рамках визита в КНДР посещал глава ведомства Сергей Лавров. Так госпожа Захарова ответила на вопрос о том, могут беспилотники стать элементом международного сотрудничества.

«Мы недавно были в КНДР, страну посещал с визитом министр иностранных дел России Сергей Викторович Лавров. И одним из мест посещения была курортная зона КНДР, где, например, по берегу пляжа как раз осуществляли функции мониторинга беспилотники. Это просто один из примеров. Нет, наверное, сейчас той страны, которая бы этой теме не уделяла приоритетного внимания»,— сказала Мария Захарова журналистам (цитата по ТАСС).

Сергей Лавров находился в Северной Корее с официальным визитом с 11 по 13 июля. Тогда власти КНДР показали господину Лаврову первый в стране туристический кластер – город Вонсан.

