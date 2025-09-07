Силы ПВО сбили над территорией России 69 беспилотников

Минобороны России заявило, что с полуночи до 6:30 мск 7 сентября силы ПВО уничтожили 69 беспилотников.

По данным ведомства, 21 БПЛА сбит над Краснодарским краем, 13 – над Воронежской областью, десять — над Белгородской, семь — над Астраханской, шесть — над Волгоградской, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Ростовской областью, два — над Брянской, по одному — над Крымом, Курской и Рязанской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что в результате падения обломков беспилотника ранен местный житель. В Краснодарском крае обломки сбитого БПЛА упали на территории Ильского НПЗ. Аэропорты Волгограда и Нижнего Новгорода, а также московский Жуковский приостанавливали работу.