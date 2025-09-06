МВД рассказало об опасности доксинга

МВД России сообщило, что с 2022 года в мессенджере Telegram появились десятки крупных каналов, которые выкладывают персональные данные россиян.

Как пояснило ведомство, речь идет о доксинге — незаконном сборе и распространении личных данных под угрозой шантажа, психологического давления и прямого мошенничества. МВД утверждает, что доксингом занимаются десятки специализированных каналов в мессенджерах и соцсетях.

«Практика доксинга особенно опасна, когда инициаторами или координаторами таких кампаний становятся государственные структуры или аффилированные с ними организации»,— написано в сообщении МВД, которое распространило «РИА Новости».

11 августа основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер начал блокировать каналы, которые занимаются доксингом. В конце того же месяца за вымогательство были заблокированы несколько русскоязычных Telegram-каналов.