Telegram заблокировал несколько русскоязычных каналов за вымогательства

Telegram-каналы «Тайны Кремля», «ОПГ Россия», «Следком» и «Компромат 1», обратил внимание телеканал RT.

В уведомлении, которое появляется при попытке найти один из указанных каналов, говорится: «Этот канал заблокирован за доксинг и вымогательство». Все публикации удалены. В описании каналов указано, что количество подписчиков – 0.

11 августа основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер начал блокировать каналы, которые разглашают личную информацию пользователей или используют ее для шантажа.