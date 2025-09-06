Ремонт таганрогского коллектора за 146 млн рублей подрядчик завершит в ноябре

До конца ноября московская компания «Современные системы реновации» намерена завершить в Таганроге работы по восстановлению почти 300-метрового участка аварийного коллектора на улице Мало-Почтовой. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области. Здесь напомнили, что на ремонт объекта весной этого года из регионального бюджета было выделено свыше 146 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К капремонту участка коллектора на Мало-Постовой подрядчик приступил в конце мая. Треть трассы уже очищена, там частично разобран старый бетонный трубопровод, поверх которого залит защитный «саркофаг». Специалисты компании проложили новые трубы и установили шесть бетонных колец для колодца.

По словам представителей подрядчика, сейчас общая готовность объекта превышает 30%. Они добавили, что для завершения проекта предстоит выполнить работы еще на 176 метрах, оборудовать защиту старого трубопровода и проложить новые трубы.

По информации правительства Ростовской области, коммунальные сети в Таганроге сильно изношены, из-за аварийного коллектора жители получают воду с пониженным давлением.

Владимир Андреев