Ремонт таганрогского коллектора за 146 млн рублей подрядчик завершит в ноябре
До конца ноября московская компания «Современные системы реновации» намерена завершить в Таганроге работы по восстановлению почти 300-метрового участка аварийного коллектора на улице Мало-Почтовой. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области. Здесь напомнили, что на ремонт объекта весной этого года из регионального бюджета было выделено свыше 146 млн руб.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
К капремонту участка коллектора на Мало-Постовой подрядчик приступил в конце мая. Треть трассы уже очищена, там частично разобран старый бетонный трубопровод, поверх которого залит защитный «саркофаг». Специалисты компании проложили новые трубы и установили шесть бетонных колец для колодца.
По словам представителей подрядчика, сейчас общая готовность объекта превышает 30%. Они добавили, что для завершения проекта предстоит выполнить работы еще на 176 метрах, оборудовать защиту старого трубопровода и проложить новые трубы.
По информации правительства Ростовской области, коммунальные сети в Таганроге сильно изношены, из-за аварийного коллектора жители получают воду с пониженным давлением.