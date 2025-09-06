Дом Фаины Раневской в Таганроге отремонтируют для создания там музея актрисы

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь поручил министерству культу региона и администрации Таганрога проработать предложения по созданию музея в мемориальном здании «Бывший дом Фельдмана Гирша Хаимовича, где родилась и жила Фаина Георгиевна Раневская», а также подготовить документацию для реставрации этого объекта культурного наследия. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Дона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Титов, Коммерсантъ Фото: Максим Титов, Коммерсантъ

Сегодня, 6 сентября, в ходе рабочего визита в Таганрог Юрий Слюсарь осмотрел историческое здание на ул. Фрунзе, 10, переданное недавно в областную собственность. Состояние объекта глава региона обсудил с директором Таганрогского музея-заповедника Елизаветой Липовенко и представителями областного минкульта.

Юрий Слюсарь обратил внимание, что в здании никогда не проводился капремонт. В 2023 году частный благотворительный фонд выкупил квартиры в доме и передал его в дар региону. В 2024-м здание было закреплено на праве оперативного управления за музеем-заповедником. Елизавета Липовенко рассказала, что местные музеи обладают уникальным собранием личных вещей Фаины Раневской, которые могут стать основой будущей экспозиции.

Объект культурного наследия занимает в Таганроге 1673 кв. м, из которых 663,55 «квадратов» занимает само двухэтажное здание. Здесь Фанни Фельдман (будущая Раневская) родилась и жила до отъезда в Москву в 1915 году. Впоследствии она стала актрисой театра и кино, народной артисткой СССР, лауреатом трех Сталинских премий и премии РСФСР им. К. С. Станиславского. Прославилась ролями в фильмах «Подкидыш», «Весна», «Золушка», а также остроумными и глубокими афоризмами.

Глава региона заметил, что Фаина Раневская здесь родилась, жила, формировалась как личность, как актриса, чье имя известно далеко за пределами России. «Нельзя допустить, чтобы этот дом продолжал разрушаться. Нужно создать здесь музейный центр, достойный памяти нашей великой землячки. Тем более что есть желание благотворительного фонда вложить средства в реконструкцию объекта», – сказал Юрий Слюсарь.

Ефим Мартов