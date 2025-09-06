Дворец спорта в Таганроге открыли после реконструкции

В Таганроге после масштабной реконструкции заработал Дворец спорта школы олимпийского резерва №13. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Ростовской области. Здесь уточнили, что серьезное обновление объекта было выполнено по госпрограмме «Развитие физической культуры и спорта».

Сегодня, 6 сентября, глава Дона Юрий Слюсарь посетил Дворец спорта во время рабочей поездки в Таганрог. Врио губернатора осмотрел два игровых зала с трибунами на 1 тыс. мест, залы для прыжков на батуте, фехтования, греко-римской борьбы и тренажерный центр. В ходе реконструкции подрядчик полностью заменил инженерные сети, кровлю, окна, привел в порядок фасад. На прилегающей территории оборудованы новые открытые площадки для баскетбола, волейбола и тенниса.

На проведение работ из областного бюджета было выделено более 630 млн руб. Работы начались в 2023 году и завершились в срок, установленный контрактом.

По мнению Юрия Слюсаря, этот объект станет центром притяжения для любителей спорта всех возрастов и кузницей чемпионов для Ростовской области. «Обновленный Дворец спорта формирует ядро спортивного кластера в Таганроге», – резюмировал глава региона.

По данным его пресс-службы, Дворец спорта в Таганроге является частью крупного спортивного кластера «Красный котельщик», который также включает крытый 25-метровый бассейн на шесть дорожек, открытый 50-метровый бассейн на восемь дорожек, стадион «Авангард» с полем 110х70 м, трибунами на 1 тыс. мест, беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами, крытый ледовый каток с трибунами на 160 зрителей и две многофункциональные спортплощадки.

Владимир Андреев