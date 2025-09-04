Две безымянные улицы и проезд в поселке Парголово получили новые названия

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга присвоила наименования двум улицам и одному проезду в западной части поселка Парголово. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов, сообщили 4 сентября в пресс-службе Смольного.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Так, проходящая от Михайловской дороги до дороги в Каменку Новокузнецкая улица, названа в честь одноименного города в Кемеровской области. Названия проездов в этой части Парголово традиционно связаны с географическими объектами Сибири и Дальнего Востока, пояснили в комиссии.

Улица Тимура Сиразетдинова проходит от Михайловской дороги параллельно дороге в Каменку, пересекая Новокузнецкую улицу. Она названа в честь Героя РФ Тимура Сиразетдинова (1969-2000), героически погибшего при выполнении боевого задания на Северном Кавказе. Он родился в Ленинграде, учился в школе № 534 Выборгского района, которую в 2005 году также назвали в его честь.

В свою очередь, ранее безымянный проезд от улицы Первого Мая до Северного кладбища теперь называется Ново-Успенским шоссе. Это связано с историческим названием кладбища — Успенское.

В администрации Петербурга отметили, что документы жителей поселка, содержащие прежние адреса, сохранят юридическую силу.

Андрей Цедрик